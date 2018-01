Grootste priemgetal ooit ontdekt

Vrijwilliger Jonathan Pace is de gelukkige ontdekker. Een van de computers van de 51-jarige elektrotechnicus had zes dagen non-stop rekenen nodig om het getal te vinden. Pace was al veertien jaar op zoek naar een mersennepriemgetal en had er niet eens een supercomputer voor nodig. De computer waarop het uiteindelijk lukte had een makkelijk verkrijgbare Intel i5-6600 processor van twee generaties geleden. Na zijn vondst werd het getal met vier verschillende programma's op vier verschillende computers nagerekend. Pace krijgt mogelijk een beloning van 3.000 dollar (omgerekend ongeveer 2.500 euro) en waarschijnlijk een vermelding in het Guinness Book of World Records.