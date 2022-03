Grootste probleem van 50-plusser is niet leeftijd, maar mismatch met de arbeidsmarkt

Deze week was het weer raak. In een nieuwsbericht over de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, werden werkgevers ervan beticht dat zij te kieskeurig zijn bij het aannemen van personeel. De geïnterviewde onderzoekers waren het met elkaar eens: werkgevers hebben vooroordelen over oudere werkzoekenden. Ik vraag me altijd af van wanneer die onderzoeken dateren en of er bij het doen van dat onderzoek wel af en toe even door het raam naar buiten is gekeken. De praktijk laat namelijk een ander beeld zien.