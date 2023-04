Grootste stijging cao-lonen in veertig jaar, maar netto toch nog in de min

Dat geldt niet voor iedereen, want er zijn enorme verschillen tussen de cao’s. In de horeca gingen de lonen 8 procent omhoog. Die stijging is deels het gevolg van het verhogen van het wettelijk minimumloon. Vorig jaar had de horeca met 0,3 procent nog de laagste loonstijging van het kwartaal.

Stakingen

In veel sectoren steken stakingen de kop op: bij het streekvervoer bijvoorbeeld, maar ook bij ING en fritesbakker Aviko. En dat heeft succes: in de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel is over twee jaar een loonstijging van 15 procent afgesproken. Die cao is nog niet in de cijfers van het CBS over het eerste kwartaal verwerkt.