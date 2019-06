Grootste winnaar pensioendiscussie: de polder

Wat stond/staat er op het spel?

Onder druk wordt alles vloeibaar bleek maar weer eens de afgelopen week. Zo lag er tijdsdruk op de afspraak om de AOW-leeftijd te verhogen. De FNV eiste dat die verhoging bevroren wordt en dat de AOW-leeftijd niet meer één op één meestijgt met de levensverwachting. Om dat te bereiken moest er voor 1 juli een akkoord liggen. Anders zou er niet meer voldoende tijd zijn om de wettelijk afgesproken verhoging nog terug te draaien.



Op de achtergrond speelde ook nog het gevaar van kortingen op de pensioenen. De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de pensioensector, waarschuwde deze week nog dat kortingen op miljoenen pensioenen – onder het huidige pensioenregime - onvermijdelijk zijn op 31 december van dit jaar.



Met name PME en PMT, de twee grote metaalpensioenfondsen met twee miljoen deelnemers, staan er financieel zeer slecht voor. Eind 2020, over anderhalf jaar, zouden ook de twee grootste fondsen, het ambtenarenfonds ABP en zorg- en welzijnfonds PFZW, de pensioenen van hun deelnemers moeten korten. Dan hebben we het over 10 miljoen deelnemers die de komende twee jaar in hun toch al niet overvolle portemonnee zouden worden getroffen.



Je hoeft geen groot ziener te zijn om te voorspellen dat een daadwerkelijke korting van miljoenen ouderen – in een tijd dat de economie draait als een tierelier – zou inslaan als een bom, en het vertrouwen in het pensioenstelsel nóg verder zou ondermijnen. Dat is wel het laatste waar sociale partners en politiek op zitten te wachten.