'Grote Bitcoin Roof': IJslandse dieven aan de haal met 600 computers

Het delven van de digitale munten is een lucratieve manier om geld te verdienen. Zeker sinds de waarde ervan naar ongekende hoogten steeg. Het valideren van transacties met cryptovaluta is echter een ingewikkelde zaak, die veel capaciteit, tijd en energie kost. De computers die al die berekeningen uitvoeren vreten elektriciteit, tot het punt waarop minen feitelijk niet meer rendabel is. Het kost meer dan het oplevert.



IJsland beschikt echter over energiecentrales die gebruikmaken van aardwarmte en waterkracht. Die goedkope groene energie is voor veel miners reden zich te vestigen op het eiland. De politie houdt nu angstvallig het energiegebruik in het land in de gaten, hopend dat een piek naar de computerrovers leidt. Afgelopen week hebben de autoriteiten internetproviders, elektriciens en aanbieders van opslagruimte gevraagd afwijkingen in data- en elektriciteitsverbruik te melden.