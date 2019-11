Grote verrassing: Eneco komt in Japanse handen

Shell teleurgesteld

Shell reageert teleurgesteld dat het Eneco niet mag overnemen. De olie- en gasreus had naar eigen zeggen samen met pensioengigant PGGM een competitief bod neergelegd. Naast het bod had Shell grote plannen met Eneco: onder de vlag van het Rotterdamse bedrijf zou Shell Europees willen uitgroeien tot een belangrijke stroomleverancier. Shell zegt de beslissing van Eneco te respecteren en blijft zoeken naar kansen op de markt voor duurzame energie. ,,We streven ernaar om vanaf 2021 gemiddeld 2 tot 3 miljard dollar per jaar te investeren in New Energies”, laat Shell-bestuurder Maarten Wetselaar weten. Momenteel stopt Shell 1 miljard tot 2 miljard dollar per jaar in duurzame energie.