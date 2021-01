Grote zorgen bij KLM-personeel over vliegen op Groot-Brittannië

De vakbond voor stewards en stewardessen wil daarom snel overleg met KLM hierover. Later vandaag staat een gesprek met de luchtmaatschappij gepland. Een aantal vluchten naar Britse bestemmingen is inmiddels geannuleerd. Voor de overgebleven vluchten moeten passagiers een negatieve coronatest overleggen voordat ze aan boord mogen.

De VNC wil zekerheid dat passagiers daadwerkelijk recent een negatieve test hebben ondergaan, en dat dit goed wordt geborgd en gecontroleerd. Naar verluidt zou daar lang niet op alle luchthavens gecontroleerd worden. Volgens een purser die anoniem wil blijven en die regelmatig vliegt op het Verenigd Koninkrijk zouden er afgelopen weekeinde op een vlucht drie passagiers hebben gezeten die geen test hadden ondergaan. Dat werd pas op Schiphol ontdekt.

Volgens de VNC is er daarnaast behoefte aan meer duidelijkheid over hoe KLM stewards en stewardessen tegen de Britse variant op het coronavirus denkt te kunnen beschermen, zowel aan boord maar ook op nog eventuele nachtstops. Gemiddeld vliegt KLM nog altijd 20 keer per dag naar het Verenigd Koninkrijk. Hoewel die vluchten niet meer dan 1,5 uur duren, blijft de bemanning vaak overnachten om pas een dag later terug te keren naar Schiphol.

Quarantaine

,,Ook wij kunnen het virus in grote getalen meebrengen”, zegt de purser die anoniem wil blijven. ,,Ook besmettingen onder bemanning vinden zo nu en dan (te vaak) plaats, maar door trage communicatie en de uitzondering op quarantaineverplichting bij terugkomst in Nederland is het risico om anderen in de tussentijd te besmetten heel groot”, waarschuwt hij.

Het KLM-personeelslid zegt het al vaker meegemaakt te hebben dat hij via de GGD dan wel KLM Health Services achteraf een melding kreeg dat er een iemand aan boord zat die besmet was met corona. Of het daarbij om de Britse variant ging, weet hij niet.

Ook bij FNV Luchtvaart neemt ondertussen het aantal meldingen van bezorgde crewleden snel toe. Volgens FNV-bestuurder Birte Nelen vinden er tussen de bonden en KLM gesprekken plaats over onder andere de service aan boord van de toestellen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de eerste lockdown was die service tot een minimum beperkt, maar nu lopen stewards en stewardessen nog gewoon door de cabine om hapjes en drankjes aan te bieden.

