‘Hand van Marcel Boekhoorn is goed terug te zien in nieuwe avonturen Hema’

Het Noord-Amerikaanse avontuur dat Hema vanaf deze zomer aangaat met ’s werelds grootste retailer Walmart, past naadloos in de strategie van eigenaar Marcel Boekhoorn. Hij nam vorig jaar oktober de winkelketen over en heeft er flink de vaart in.

,,Deze ontwikkeling past bij de expansiestrategie van Hema”, reageert retailexpert Cor Molenaar op het nieuws dat het oer-Hollandse merk de oversteek waagt naar de Verenigde Staten en Canada. Na Europa en Azië wordt Noord-Amerika nu het derde continent waar Hema actief is.

In het nieuwste avontuur ziet bijzonder hoogleraar e-commerce Molenaar duidelijk de hand van Boekhoorn terug, zegt hij tegen De Ondernemer. ,,Op deze manier brengt hij het bedrijf internationaal onder de aandacht. Daarmee vergroot hij de kans op het aantrekken van buitenlandse investeerders die de zaak op lange termijn over willen nemen. Het grote geld zit tenslotte in Amerika.”

Volgens hem staat Boekhoorn erom bekend om in onbekende of onrendabele bedrijven te stappen, ze beter te maken en vervolgens door te verkopen. De zakenman heeft op die manier al een flink kapitaal weten te vergaren. Zo verkocht hij het mobiele telecombedrijf Telfort in 2005 voor bijna 1 miljard euro aan KPN, terwijl hij het voor 25 miljoen euro had gekocht. Eerder deed hij dat met Bakker Bart, dat hij in 1999 voor 350 miljoen euro verkocht.

Boekhoorn zei ooit over zijn strategie in ‘Business Nijmegen’: ,,Ieder bedrijf moet de potentie hebben marktleider te worden. Met mijn buy-and-build strategie probeer ik bedrijven bij elkaar te brengen. Ik tracht concurrenten ervan te overtuigen dat samenwerking meer lonend is omdat je samen een sterke marktpositie hebt. Door zo’n positie krijg je volledig grip op de prijzen. Dat betekent dat je geld verdient door je strategie en niet door dom te saneren. Dat noem ik de wet van Boekhoorn.”

Voortvarend

,,Het lijkt erop dat hij die stappen zet met Hema”, constateert Molenaar. Sinds de rasondernemer - niet alleen bekend van Bakker Bart en Telfort, maar ook van de panda’s - Hema in handen heeft gekregen, heeft hij niet bepaald stilgezeten. De aankondiging om naar de Verenigde Staten en Canada te gaan volgt op een trits eerdere aankondigingen. Een greep: het verminderen van de schuld met 103 miljoen euro, het in de etalage zetten van de zeven bakkerijen, het verlagen van het salaris van medewerkers tot het aangaan van verschillende strategische samenwerkingsverbanden, zoals de pilot met Albert Heijn om twee winkels te openen waar klanten zowel hun Hema- als Albert Heijn-boodschappen kunnen doen.

Degenen die financieel betrokken zijn bij Hema kunnen blij zijn met Boekhoorn, meent expert Molenaar. ,,Boekhoorn is destijds in een verliesgevende toko gestapt. Als hij de waarde van het bedrijf weet op te krikken door succesvolle buitenlandse exercities, dan stijgt de naam Hema ook in weer in waarde. Je toont potentie. De waardering van andere bedrijven is tenslotte gebaseerd op toekomstige winsten, niet op het verleden.”

Wat Boekhoorn nog meer in petto heeft voor Hema, zal moeten blijken. Vorig jaar oktober beloofde de miljardair de schuldenlast omlaag te brengen, alle winkels in een modern jasje te steken en flink te investeren in de internationale groei. ,,Hema moet de kans krijgen zich te ontplooien en te groeien,” zei hij bij de persconferentie.