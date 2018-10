Handelsoorlog VS en China zet winst van Volvo onder druk

De operationele winst (ebit) halveerde in de afgelopen verslagperiode tot 1,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo'n 173,4 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde met meer dan 50 procent tot 1,1 miljard kroon.



Behalve door de handelsbarrières die de VS en China elkaar opleggen, daalde de winst ook door gestegen uitgaven aan de lancering van nieuwe producten. Zo steekt Volvo, evenals veel branchegenoten, veel geld in technologie voor autonoom rijdende auto's.



Volvo, dat in handen is van het Chinese Geely, voerde zijn omzet wel op. De opbrengsten stegen op jaarbasis een kleine 18 procent tot 56,8 miljard Zweedse kroon. Het concern verkocht in de afgelopen verslagperiode 154.914 auto's. Dat waren er een jaar eerder nog 135.831.