Heet zomerweer zit Zalando dwars bij verkoop herfst- en wintercollectie

LTO: 'Boeren moeten vergoeding krijgen voor ballonlan­din­gen' na ruzie in weiland Bokhoven

17 september BOKHOVEN - LTO Nederland vindt het de hoogste tijd dat er met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) afspraken worden gemaakt over een financiële tegemoetkoming voor boeren en tuinders na een ballonlanding. De LTO pleit voor honderd euro per landing, plus tien euro per passagier. Zondag landde een luchtballon in het weiland van boer Joost Vugts, die een schadevergoeding eiste maar die niet kreeg.