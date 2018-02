Heineken daalt op positief Damrak

Noordelijke provincies: Maak snel werk van waterstof als alternatief voor Gronings gas

9 februari Groene waterstof is hét alternatief voor Gronings gas. Het kabinet moet daarom snel starten met de overgang naar die duurzame energiebron. Dat staat in een brief die de Noordelijke provincies en de grote werkgevers in Groningen, Friesland en Drenthe naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hebben gestuurd.