Heineken hard geraakt door coronacrisis: 300 miljoen verlies

Heineken zag de omzet in de eerste helft van dit jaar met 16,4 procent dalen. De nettowinst daalde naar schatting met 75 procent. Het bedrijf verkocht niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. De biervolumes daalden met 11,5 procent. Naast het verlies doet de brouwer een afschrijving van 550 miljoen euro, zo wordt in een voorlopige handelsupdate gemeld.



Heineken werd qua dalende biervolumes het zwaarst getroffen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Het openbare leven in Mexico en Zuid-Afrika ging volledig plat. In Azië toonden de markten alweer wat herstel, met groot bierland Vietnam voorop. Het merk Heineken presteerde relatief goed met een daling van 2,5 procent. Heineken 0,0, dat heel populair is in Mexico en de VS, groeide met dubbele cijfers.