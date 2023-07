Heineken ziet winst dalen en worstelt met vertrek uit Rusland: 'Geen controle over’

Heineken heeft over de eerste helft van het jaar minder bier verkocht. Door prijsstijgingen wist de bierbrouwer wel een hogere omzet te behalen, maar hoge kosten voor onder meer energie en inkoop drukten op het resultaat. Topman Dolf van den Brink verwacht dat prijsstijgingen in Europa de rest van het jaar niet langer nodig zijn.

Het totaal aan inkomsten in de eerste helft van 2023 bedroeg bijna 17,5 miljard euro, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef een winst over van 1,2 miljard euro, 9 procent minder dan een jaar eerder. Die daling schrijft Heineken onder meer toe aan de winstdaling in de regio Azië-Pacific. In deze voor Heineken meest winstgevende regio daalde de bierverkoop met ruim 15 procent op jaarbasis, vooral door een zwakke vraag uit Vietnam.

Met name de inkoop- en energiekosten drukten volgens Heineken op de winst, naast investeringen in onder andere digitalisering en duurzaamheid. Voor de tweede helft van 2023 verwacht Heineken dat de winst weer zal toenemen. Zo is de verwachting dat de kosten voor inkoop, transport, energie en water wat zullen afnemen. Ook de bierverkoop moet dan weer wat gaan aantrekken, aldus de Amsterdamse brouwer.

Maar alsnog zullen de inputkosten omhoog gaan, verwacht Van den Brink. Al zullen de prijzen in Europa daarbij niet verder worden verhoogd. ,,De keuze om de prijzen te verhogen hebben we al vroeg dit jaar genomen”, stelt de Heineken-topman.

Weg uit Rusland

Voor wat betreft de activiteiten van Heineken in Rusland, heeft het bedrijf nog eens 113 miljoen euro afgeschreven. Dat bedrag komt boven op de eerdere afschrijving van 88 miljoen euro. Daarbij geeft Heineken aan niet meer te verdienen aan de bierverkoop in het land. ,,We blijven ons volledig inzetten om Rusland te verlaten, maar we hebben geen controle over de timing van onze terugtrekking”, stelt Heineken, dat nog altijd op goedkeuring wacht om het land te kunnen verlaten.

Daarbij is al een mogelijke koper in beeld, aldus Van den Brink. Een koopovereenkomst is al in april voorgelegd. ,,Maar we zijn totaal afhankelijk van de Russische autoriteiten voor goedkeuring.” Wanneer de deal rond is, kan de topman dan ook niet zeggen, ander dan dat de deal een ‘topprioriteit is’. ,,We werken er met man en macht aan.’’