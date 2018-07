Hema in hoger beroep tegen boete van ruim 4 miljoen aan Levi's

Volgens de rechter leek het stiksel op de kontzak van de Hema-broeken te veel op het V-vormige stiksel van Levi's. Dit stiksel is merkrechtelijk beschermd door de spijkerbroekenproducent en mag dus niet worden nagemaakt. De bewuste stiksels op broekzakken van kinderspijkerbroeken lijken in niets op die van Levi's, stelt Hema.



Ook zegt het bedrijf het niet eens te zijn met de hoogte van de boete die is opgelegd. Hema werd een boete van 20 euro per verkochte broek in de Benelux opgelegd, terwijl de broeken voor een maximale prijs van 8 euro in de winkels werden verkocht. In totaal gingen er 221.603 van die broeken over de toonbank.



De Nederlandse keten meent verder dat klanten sowieso geen kleding van het Amerikaanse merk in zijn schappen verwachten. Hema verkoopt immers alleen maar kleding van zijn eigen merk.



De winkelketen mocht na het oordeel van de rechtbank van afgelopen mei geen vergelijkbare broeken meer verkopen. Doet Hema dat wel, dan kost dat 100 euro per verkocht exemplaar.