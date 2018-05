'HEMA komt in handen van Belgen'

Dat zeggen meerdere bronnen uit de retail- en financiële sector tegen dagblad De Telegraaf. Hoewel HEMA én de koper niet willen reageren op een op handen zijnde deal, ligt het voor de hand dat een aankondiging over de verkoop heel binnenkort naar buiten komt.

Vorig jaar september kondigde topman Tjeerd Jegen aan de mogelijkheden voor verkoop te onderzoeken. Sinds die tijd zijn meerdere kopers in beeld geweest, zoals het Britse Clayton Dubilier & Rice en een consortium van Gilde en Alpinvest.

Het struikelblok zou tot nu toe de prijs zijn geweest. De geïnteresseerden haakten af op de prijs van 1 miljard euro die de eigenaar van HEMA, het Britse investeringsfonds Lion Capital, hoopt te vangen.

De Britse eigenaren lijken hun poot stijf te houden als het om de verkoopprijs gaat. En misschien is dat niet zo heel vreemd gezien de hoogte van het bedrag dat Lion zelf heeft betaald. Zij namen de keten in 2007 over van Maxeda voor 1,1 miljard euro. HEMA werd vervolgens volgehangen met schulden en dat bleek slecht uit te pakken toen de crisis uitbrak.

Rond 2010 kwam het nog bijna tot een verkoop aan Ahold, maar uiteindelijk liep ook die overname stuk op de prijs. Daarna ging het snel bergafwaarts met de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam en schreef het jarenlang dieprode cijfers.

Verkoopbaar

Om het bedrijf 'verkoopbaar' te maken, kreeg de Nederlandse topman Tjeerd Jegen bij zijn aantreden zo'n drie jaar geleden nadrukkelijk de opdracht mee om het Nederlandse karakter beetje bij beetje los te laten en HEMA te transformeren tot een internationale keten.

Die transformatie lijkt zijn vruchten af te werpen. Fransen en Spanjaarden zien HEMA als hip. De winkels draaien daar zelfs beter dan hier in Nederland. Begin dit jaar zette HEMA koers naar het Midden-Oosten. Nog dit jaar worden drie winkels in Dubai geopend. Ook komt er een HEMA in Oostenrijk.

Intussen is een aantal kleinere Nederlandse filialen ook al omgebouwd naar de internationale formule. Zo zijn de kleine opgangen met hoge rekken vervangen en is er meer licht en ruimte in de winkels. Maar belangrijker: HEMA draait aanzienlijk beter, maar schreef over 2017 nog altijd rode cijfers.

Belgen

Als HEMA daadwerkelijk in handen van Core Equity komt, zou dit pas de tweede aankoop zijn voor het Belgische investeringsfonds. De investeerder werd vorig jaar oktober opgericht en heeft sinds die tijd 1 miljard euro opgehaald.

Core Equity is gevestigd in Brussel, maar is minder Belgisch dan op het eerste oog lijkt. Een deel van de medewerkers was voorheen werkzaam bij de Amerikaanse investeerder Bain Capital. Op de website meldt het in tegenstelling tot veel andere investeerders te willen focussen op de lange termijn.