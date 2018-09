Hema lijdt onder zomers weer

Het warme zomerweer heeft Hema een omzetdip bezorgd. Zelfs met de opening van nieuwe filialen in het buitenland kreeg de winkelketen zijn opbrengsten niet in de plus.

Deze zomer was Hema heel snel door zijn totale voorraad ventilatoren en zwemkleding heen. Goed nieuws, zou je denken. Maar andere producten als panty's en kousen werden amper verkocht. En ook etenswaren gingen minder over de toonbank.

Niet alleen de fysieke winkels kregen minder bezoek, ook de online winkel miste publiek. De omzetgroei bij de webwinkel was met een plus van 8 procent beduidend minder dan in voorgaande kwartalen. De totale opbrengsten in de periode mei, juni en juli kwamen uit op 286,5 miljoen euro, 0,2 procent minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Verlies

Onder de streep bleef een nettoverlies over van ruim 10 miljoen euro. Dat verlies is overigens een stuk kleiner dan de ruim 29 miljoen euro van een jaar eerder. Toen had het winkelbedrijf te maken met veel eenmalige kosten vanwege de herfinanciering van de schulden.

Hema hoopt een keer een jaar met zwarte cijfers te eindigen, maar een datum durft het concern niet te noemen. De topman hoopt met zijn groeistrategie in onder andere het Midden-Oosten uit de rode cijfers te komen.

Donderdag opent Hema zijn allereerste winkel in Abu Dhabi en dit filiaal moet de opmaat vormen voor meer winkels in onder andere Dubai en Qatar, aldus topman Tjeerd Jegen. Het is voor het eerst dat de Hema, dat in 1926 werd opgericht, het avontuur waagt buiten Europa.

De ambitie is om in die regio zo'n 50 winkels te openen. De typische Hema-rookworsten zullen daar niet te vinden zijn. Jegen:,,We zetten wel sterk in op cosmetica. En er wonen daar veel grote gezinnen, dus er is ook veel vraag naar baby- en kinderkleding. Ook denken we dat onze chocola en koekjes het goed zullen doen in het Midden-Oosten."

Max

Hema telt nu meer dan 750 filialen in 8 Europese landen. Volgens de winkeldirecteur zullen binnenkort in diverse Duitse en Oostenrijkse steden nieuwe zaken hun deuren openen. In Nederland zit Hema met 545 winkels voorlopig wel aan zijn max, aldus de topman.