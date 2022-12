Hema-seksspeeltjes als warme broodjes over de toonbank: binnen 48 uur uitverkocht

Sinds begin deze week kunnen klanten van Hema terecht bij het warenhuis voor rabbitvibrators, bulletvibrators, vibrerende eitjes, condooms, glijmiddel en massageolie. Het nieuws leverde gemengde reacties op. De een begreep niets van de keuze, de ander moedigde het winkelwarenhuis alleen maar aan.

‘Zie je wel-gevoel’

Vandaag blijkt dat de zet van Hema een schot in de roos is. Binnen 48 uur waren alle seksspeeltjes online uitverkocht. Populair was de rabbitvibrator, die als eerste was uitverkocht. De rest van de artikelen volgden niet snel daarna.

,,Het is fantastisch nieuws dat er een enorme run is op de collectie die we samen met Hema hebben samengesteld. Het is bij ons niet de verrassing die overheerst, maar het ‘zie je wel’-gevoel. We roepen al jaren dat seksspeeltjes de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat ze nu als warme broodjes over de toonbank gaan bij ’s lands bekendste warenhuis is voor ons de ultieme bevestiging’’, reageert EasyToys-ceo Eric Idema. Hoeveel intieme speeltjes er precies zijn verkocht, wordt niet bekendgemaakt.

Volledig scherm © HEMA

Ook voor Hema kwam het succes niet per se als een verrassing, vertelt Hema-woordvoerder Claudia Metz. ,,Maar dit overtreft wel de verwachtingen. Door gesprekken met EasyToys wisten we dat, met name door coronatijd, de vraag groot was naar seksspeeltjes. We wisten dat de markt hiervoor is gegroeid.’’

Voor wie bang is achter het net te vissen, is er goed nieuws. In de winkels zijn de intieme speeltjes nog wel op voorraad. ,,En alles wat trilt is vanaf morgenmiddag en anders vrijdag weer te bestellen op de site van Hema.’’

Normaalste zaak van de wereld

De intieme speeltjes zijn speciaal voor Hema ontwikkeld door EasyToys. ‘Omdat het inmiddels de normaalste zaak van de wereld is’, heeft de keten bewust ervoor gekozen de vibrators en erotische cadeausets niet ergens in de filialen weg te stoppen, maar prominent uit te stallen bij het schap Mooi-en-Gezond, naast de mascara en verzorgingsproducten.

,,Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen”, zei unitmanager Tamara van Geest van het winkelwarenhuis eerder deze week.