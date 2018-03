H&M heeft berg onverkochte kleding ter waarde van 4,3 miljard dollar

Van Mossel wil automarkt in Belgie veroveren

8:00 WAALWIJK - De Van Mossel Automotive Groep, samen met het beursgenoteerde Stern het grootste autobedrijf in Nederland, wil de Belgische automarkt gaan veroveren. Volgens topman Eric Berkhof van Van Mossel in Waalwijk is het bedrijf 'serieus' in gesprek met diverse mogelijke overnamekandidaten.