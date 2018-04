'Het beste alternatief voor Facebook is een betaald sociaal netwerk'

Ik zit er nog op. Hoe symphatiek ik de oproep van Arjen Lubach ook vind: ik heb gisteravond om acht uur niet mijn Facebookaccount gedelete. Als ik eerlijk ben, heb ik het niet eens overwogen. Ik vind FB ook een eng ^&*$#-bedrijf, maar ik durf niet weg. Mijn werk is mijn alibi: als journalist is het sociale netwerk voor mij dé plek om interviewkandidaten te vinden. Want hoe vind ik zonder FB een vrouw van tussen de 18 en 35 jaar, liever niet uit Randstad, die haar huis is kwijtgeraakt omdat ze al haar geld in bitcoins had gestoken en die er ook nog leuk uitziet op de foto?

De achilleshiel van alle #deletefacebook- oproepen is dat ze geen alternatief bieden. Terwijl mensen daar baat bij hebben, als ze van een slechte gewoonte proberen af te komen. Een vervangende routine werkt beter dan jezelf alleen iets ontzeggen. Denk aan de ex-roker die een kauwgompje pakt als ie weer naar een sigaret verlangt. Ook de Anonieme Alcholisten maakt gebruik van dit principe: de AA-avonden zijn een alternatief voor kroegbezoeken. Een sociale bijeenkomst, maar dan eentje waarbij je niet naar de fles kan grijpen.

Maar waar is het alternatief voor Niet-anomieme Facebookers? Oké, het leukste terras van de stad is behoorlijk onveilig, dat snap ik inmiddels wel. Maar ik heb ook geen zin om in mijn eentje thuis te gaan kniezen. Het bekendste alternatief voor NF-ers als ik, is het netwerk Diaspora. Maar ik ken niemand die daarop zit. En er is nog een ander probleem: Diaspora is afhankelijk van giften, geen bestendig verdienmodel dus. Dus ik bestel toch nog maar een biertje op het onveilige terras en stop daarna mijn portemonnee wat dieper weg.

Het beste alternatief voor Facebook zou een betaald sociaal netwerk zijn. Facebook is ook niet gratis, we betalen alleen met onze privacy. Een sociaal netwerk dat zijn geld verdient met abonnementen, hoeft mijn gegevens niet meer aan derden te verkopen. Ik zou daar best een paar tientjes per maand voor over hebben. Nog liever zou ik per minuut afrekenen. Met aan het einde van de maand een overzichtje van hoeveel ik op het sociale netwerk heb rondgehangen. Ik weet zeker dat ik dan de volgende keer de lullige vakantiekiekjes van een kennis van een collega van mijn man wél kan weerstaan.