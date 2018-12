Het blijven aanpassen van de AOW-leeftijd is pensioenpopulisme

Van Mossel slaat slag in Friesland

30 november WAALWIJK - Van Mossel Automotive Groep heeft toegeslagen in het hoge noorden. De Waalwijkse autogigant neemt Galema Hyundai in Leeuwarden over. Alle betrokken medewerkers treden in dienst bij de Van Mossel Automotive Groep. Zij blijven voorlopig werkzaam vanuit dezelfde locatie.