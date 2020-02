Het coronavirus en de prijs van paniek

Shell en Gasunie zetten in op grootste waterstof­pro­ject van Europa

27 februari Shell, Gasunie en Groningen Seaports willen in de Eemshaven in Groningen de grootste groene waterstoffabriek van Europa laten verrijzen. De elektriciteit die nodig is voor die waterstofproductie, willen ze uit een immens windpark op zee halen. ,,Dit moet het grootste hernieuwbare energieproject ter wereld worden.”