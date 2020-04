‘Het is een dilemma van de gezondheid van de ene burger versus die van een ander’

Sinds Covid-19 in Nederland rondwaart, is economische groei niet meer heilig. ,,Achter de schermen wordt voorzichtig gekeken naar de belangen van scholieren en de economie, maar de gezondheid van burgers is leidend", stond dinsdag in deze krant. Dat economische groei voor dit kabinet niet meer op één staat, is hoogst uitzonderlijk. In het stikstofdebat is dat bijvoorbeeld wel anders. Ieder jaar sterven er zo'n 11.000 Nederlanders door luchtvervuiling. Een van de grootste boosdoeners is stikstofdioxide. Economische groei blijft echter leidend in het stikstofdossier; de politiek doet weinig moeite om het aantal doden terug te brengen.