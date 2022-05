Het is opnieuw onrustig bij Triodos Bank

De bank stelt voor om over 2021 een dividend van 1,80 euro per aandeel uit te keren. Daarmee gaat de helft van de winst naar de aandeelhouders, of in dit geval de certificaathouders. Maar dat voorstel stuit op kritiek.

Een hoger dividend is wel het minste dat de bank kan doen voor de gedupeerde certificaathouders vindt Van der Velden. ,,Over 2019 kregen we helemaal niets en over 2020 was het 65 eurocent per certificaat. We willen dat ook met terugwerkende kracht dividend over 2019 wordt uitbetaald en ook over 2020 moet extra dividend komen. Andere banken hebben dat ook gerepareerd.’’