Het piept en kraakt in de kinderopvang: hoog ziekteverzuim, hoge werkdruk en veel vacatures

Het valt niet mee om personeel vast te houden in de kinderopvang, zo blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 begonnen 33.000 werknemers aan een nieuwe baan in de kinderopvang, er vertrokken halverwege datzelfde jaar maar liefst 27.000 werknemers naar een andere baan binnen of buiten de kinderopvang. Dit percentage is één van de hoogste in de zorg- en welzijnssector. Vijf op de tien mensen die vorig jaar vertrokken bij een kinderopvangbedrijf keerden de sector zelfs helemaal de rug toe.

Intussen is het aantal vacatures in de kinderopvang torenhoog. Volgens het CBS stonden vorig jaar op elke 1000 banen 55 vacatures open. Dit is de hoogste vacaturegraad (verhouding tussen aantal vacatures en banen) sinds het statistiekbureau in 2018 begon met deze meting. Toen waren er op elke 1000 banen nog ‘slechts’ 17 vacatures.

Hoogste percentage

Het grote aantal vacatures – 6600 in het derde kwartaal van 2022 – doet de werkdruk in de kinderopvang weinig goed, zo wijzen de CBS-cijfers uit. Een meerderheid van de kinderopvangmedewerkers, 61 procent, ervaart de werkdruk als (zeer) hoog. Ook dit percentage was nog nooit zo hoog.

Qua ziekteverzuim scoort de kinderopvang ook niet best: 7,3 procent in het derde kwartaal van vorig jaar, hoger dan gemiddeld in Nederland (5 procent) en ook hoger dan het gemiddelde in de sector zorg en welzijn (7,1 procent).

Terwijl werkdruk en ziekteverzuim stijgen, loopt de tevredenheid over het werk terug. In het tweede kwartaal van 2019 was 78 procent (zeer) tevreden over het werk, drie jaar later was dat nog 68 procent. Opvallend is wel dat de inhoud van het werk in de kinderopvang onverminderd hoog wordt gewaardeerd. In alle door het CBS gemeten periodes waren ruim negen op de tien werknemers het er (helemaal) mee eens dat zij inhoudelijk leuk werk hebben.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: