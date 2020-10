Het virus is niet vatbaar voor discussie, maar onze politici toch hopelijk wel

Een leeg ziekenhuisbed kost geld. Vooral omdat er een arts en verpleger paraat moeten staan voor het geval er wel een patiënt binnenkomt. Om geld te besparen, hebben we de zorg in Nederland enorm efficiënt gemaakt. Zo efficiënt dat alles nu in de soep loopt. De politiek doet alsof het afzeggen van kankeroperaties een logisch gevolg is van de toename van het aantal Covid-19-besmettingen. Dat er nu allerlei operaties en behandelingen niet doorgaan is echter niet alleen te wijten aan het virus, maar ook aan eerdere politieke keuzes.