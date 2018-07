Het wordt almaar drukker op NS-stations

Directeur La Place vertrekt bij Jumbo

11 juli VEGHEL - Bart van den Nieuwenhof vertrekt als algemeen directeur van restaurantketen La Place, onderdeel van Jumbo in Veghel. Hij zwaait in september af als manager van het bedrijf, maakt Jumbo bekend. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend. Voorlopig neemt de raad van bestuur van Jumbo zijn taken over.