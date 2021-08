Hoelang blijft het feest op de beurs?

Winkelver­koop stijgt, onderne­mers optimisti­scher dan ooit, maar personeel is niet te vinden

13 augustus De verkoop door Nederlandse winkeliers is in het tweede kwartaal flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is met name te zien bij de kleding- en schoenenwinkels. Ondernemers waren aan het begin van het derde kwartaal optimistischer dan ooit. Wel is er een groot probleem: personeel is nauwelijks te vinden.