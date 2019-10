Hoeveel abonnementen heb jij? Zo zeg je ze op

Nederlanders onderschatten het aantal abonnementen dat ze hebben, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. Ook gaan ze er laks mee om. We sluiten ze gemakkelijk af, lezen de voorwaarden niet en raken dikwijls het contract kwijt. Bovendien zitten we vaak langer aan een abonnement vast dan eigenlijk de bedoeling was.



Toch heeft een abonnement natuurlijk voordelen. Behalve dat het voor veel diensten noodzakelijk is, bespaar je er geld mee omdat je korting krijgt. En je hebt er weinig omkijken naar, want de afschrijvingen gaan automatisch.