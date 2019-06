Hollandse waar slaat aan in Spanje: lof voor de ‘See-mán’

Zeeman zoekt de zon op: 60 nieuwe winkels in Spanje

6:35 Textielsuper Zeeman sluit winkels in Nederland, maar breidt juist flink uit in Zuid-Europa. Het bedrijf dat is gespecialiseerd in de verkoop van baby- en kinderkleding, ondergoed en sokken ondervindt in eigen land veel concurrentie van online verkoop.