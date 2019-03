Honderdduizenden huurders in aanmerking voor verlaging of bevriezing huur

Kunstloc Brabant smukt zonnepar­ken op

6:33 DEN BOSCH/VEGHEL - Ook in Brabant is steeds meer verzet tegen grote zonneparken in het landschap. Kunstloc Brabant probeert daar wat aan te doen met kunstenaars die de grote ‘parken’ fraaier maken. Kunstloc praat hierover met Meierijstad.