Hoop voor Schiphol: aandelenverkoop levert verlieslatende luchthaven miljoenen op

Winkelke­ten de Bijenkorf te koop voor 4,7 miljard euro

27 juli Warenhuisketen de Bijenkorf staat te koop. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Volgens het dagblad hebben de Canadees-Britse eigenaren de winkelonderneming in de verkoop gezet, samen met de Britse warenhuisketen Selfridges en twee warenhuizen in Ierland voor een bedrag van 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,7 miljard euro.