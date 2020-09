Horeca in paniek: ‘Zo krom dat de horeca weer zo hard wordt aangepakt’

Onder vuur ‘Yarden dacht ons wel even aan de kant te kunnen schuiven’

22 september Yarden is door de kortgedingrechter teruggefloten in zijn besluit om uitvaartverzekeringen van 390.000 polishouders ‘uit te kleden’. Negentien Yarden-klanten hebben hun oude ‘all-in-uitvaart’ voorlopig weer terug. ,,Dit is een grote overwinning”, zegt een van de gedupeerden. Yarden vreest ondertussen voor zijn voortbestaan.