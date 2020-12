Horeca is het zat en gooit deuren open op 17 januari

Horecaondernemers in zeker vijftig steden en regio’s openen op 17 januari hoe dan ook de deuren. Een groot aantal horecaondernemers vindt dat de maat nu echt vol is.

Directe aanleiding zijn de uitlatingen van minister Hugo de Jonge vorige week in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Daarin kondigde hij aan dat ‘we ervan uit moeten gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari’. Die opmerking zette veel kwaad bloed bij de ondernemers.

Tot eind januari of langer de deuren dichthouden kan echt niet meer, laat Johan de Vos, woordvoerder namens de horecaondernemers weten. ,,Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. We staan op het punt keihard te verzuipen. Zo houden we het niet langer vol.”

Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De Vos, zelf uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, schat dat het om duizenden ondernemers gaat.

Niet elke horecazaak zal zijn deuren openen, denkt De Vos. Hoeveel gelegenheden dat wel doen, daar heeft hij geen exact beeld van. Hij verwacht wel dat de animo heel groot zal zijn; in een enquête onder Bredase horecaondernemers zei 85 procent de opening te steunen. De landelijke organisatie staat overigens niet achter het besluit.

Somber

Vorige week waarschuwde voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat een aantal ondernemers de deuren dreigde open te gooien. Volgens KHN ziet het kabinet onvoldoende in hoe nijpend de situatie is bij horecaondernemers. In een enquête gaf onlangs 17 procent aan geen buffer meer te hebben, of hooguit een buffer voor één maand, 12 procent verwacht het niet of waarschijnlijk niet te redden.

