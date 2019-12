Hudson's Bay koopt huur Utrecht af voor 3 miljoen euro

Bankgarantie

De schikking levert Hudson's Bay Company een boekwinst van 36 miljoen dollar (32,3 miljoen euro) op. Dit is het verschil tussen het geschikte bedrag en de resterende contractuele huurverplichting voor die locatie. In gewoon Nederlands: HBC koopt voor 2,9 miljoen euro een huurcontract af ter waarde van ruim 35 miljoen euro voor de vestiging op het Utrechtse Hoog Catharijne. Dat komt neer op een looptijd van nog twaalf jaar. De vraag is wat de schikking betekent voor de overige huurcontracten. Naar verluidt heeft HBC de meeste verhuurders harde huurzekerheid geboden via een bankgarantie. Meerdere vastgoedbazen willen Hudson's hier aan houden: naast langjarige contracten hebben ze zelf miljoenen euro's in het opknappen van de panden gestoken. Als HBC aan het kortste eind trekt kan dat het concern op papier honderden miljoenen euro's kosten.

Slechts negen maanden open

Onduidelijk is of het contract met IEF Capital voor Utrecht dezelfde voorwaarden kent. De Utrechtse vestiging is enigszins een vreemde eend: het was afgelopen maart de laatste geopende Hudson's Bay in ons land en de eerste die dichtging (begin december). Het is bij elkaar slechts negen maanden open geweest.



Sowieso bezit IEF Capital slechts één Hudson's Bay pand. Enkele jaren geleden was de vastgoedbelegger nog de belangrijkste verhuurbaas van Hudson’s Bay en daarvoor V&D. In 2017 verkocht het echter het grootste deel van zijn portefeuille aan CBRE GI, dat 1,6 miljard euro betaalde. De vestiging in Utrecht is de enige overgeblevene.