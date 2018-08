Huizenprijzen lopen nog harder op dan gedacht

Volgens de woningmarktexperts wordt een woning dit jaar gemiddeld 8,7 procent duurder. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8 procent. Tegelijkertijd lopen de verkopen van huizen juist minder hard.

Tussen april en juni werden volgens de Rabobank in Nederland in totaal 52.930 huizen verkocht, bijna 6000 minder dan een jaar eerder. Net als in de eerste drie maanden van dit jaar liep het aantal verkopen vooral terug in de vier grote steden en de provincies waarin ze liggen. Alleen in Groningen was sprake van een groei.

De krapte op de woningmarkt stuwt de prijzen flink omhoog. De gemiddeld verkoopprijs ligt inmiddels met 284.639 euro ruim boven het niveau van voor de crisis in 2008. Dat was toen 259.425 euro.

De huizenprijzen stegen ook in het eerste halfjaar harder gestegen dan verwacht. ,,Dat lijkt deels te komen doordat overbieden zo’n vlucht heeft genomen, ook buiten de vier grote steden", stellen de Rabo-economen. Zo becijferde makelaarsvereniging NVM dat in het tweede kwartaal 34 procent van de woningen boven de vraagprijs is verkocht. Een halfjaar eerder was dat nog 27 procent.

Gemiddeld ligt de betaalde koopprijs nu amper 0,1 procent onder de vraagprijs. Anders gezegd: in grote delen van Nederland leggen kopers dus meer neer dan voor het huis wordt gevraagd.

Ondermijnen

Als de huizenprijzen zo blijven stijgen, komt die medio volgend jaar uit op 300.000 euro. Rabo-econoom Christian Lennartz voorziet dat de almaar stijgende huizenprijzen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt ondermijnen.

Volgens de expert geven meer mensen aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen. Samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers leidt dit volgens de econoom naar verwachting tot minder woningverkopen.

Lennartz sluit zich daarmee aan bij een vorige week uitgebracht rapport van TU Delft naar de situatie op de koopwoningmarkt. Daarin kwam ook al het beeld naar voren dat de consument zijn vertrouwen in de woningmarkt begint te verliezen.

Woningmarktexpert Peter Boelhouwer van TU Delft zei hierover: ,,Je ziet dat mensen zich minder oriënteren op een huis. Na de zoveelste teleurstelling laten ze het erbij zitten. Zeker voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen is het met de stijgende huizenprijzen bijna niet meer te doen.''

Eerder stelden economen van ABN Amro hun verwachting over de huizenprijzen al naar boven bij. Voor dit jaar gaan de onderzoekers uit van een huizenprijsstijging van 8,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor volgend jaar vermoeden zij dat de huizenprijzen met 7 procent stijgen in plaats van de aanvankelijk voorspelde 5 procent.

Woningverkopen

Rabobank schat dat het aantal woningverkopen voor heel 2018 op 225.000 zal uitkomen. Dat betekent een forse daling ten opzichte van de bijna 242.000 transacties in 2017. Door de stijgende prijzen hebben vooral de starters het nakijken. De economen verwachten dat het aandeel van starters de tweede helft van dit jaar en volgend jaar verder zal afnemen.