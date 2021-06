Iconisch warenhuis Parijs na zestien jaar renoveren eindelijk weer open

De Franse president Emmanuel Macron kwam maandag al een kijkje nemen, vanaf vandaag zijn ook gewone Fransen en toeristen weer welkom in La Samaritaine. Dat zullen ze ongetwijfeld in drommen doen, want het uit 1870 stammende warenhuis tussen de winkelstraat Rue de Rivoli en de rivier de Seine was decennialang een begrip in Parijs en verre omstreken.