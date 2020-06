‘Ik verheug me op de tv-kast die we binnenkort krijgen, die kost 6.500 euro’

Rogier: ,,Ik ben een overlopertje: een Rotterdammer die naar Amsterdam is verhuisd en getrouwd is met een Amsterdamse. Ik zeg erbij: je kunt de man wel uit de stad halen, maar de stad niet uit de man.’’



Anna: ,,Als ras-Amsterdamse houd ik van de stad. We wonen heerlijk in de Watergraafsmeer: lekker rustig en toch dicht bij alle gezelligheid.’’



Rogier: ,,Ik ben vooral Feyenoord­supporter en participeer in een skybox in De Kuip. We kijken ook af en toe bij Ajax, vooral de Europese wedstrijden. De rivaliteit tussen Rotterdam en Amsterdam is mooi, zolang het maar ontspannen en gezellig blijft.’’