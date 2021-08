Ik vrees dat we van de coronacodes in de weercodes belanden

Voor wie nog naar het buitenland gaat deze zomer: de reisapp van Buitenlandse Zaken weet iedere voorpret voor je vakantie in de kiem te smoren. In de app staan alle coronadictaten per land opgesomd, van medische mondmaskers tot quarantaine en van vaccinatiebewijs tot PCR-test. De regeltjesbrij maakt pijnlijk duidelijk dat de Europese Unie een farce is. In het ene land heeft een kind bijvoorbeeld vanaf 12 jaar een vaccinatiebewijs nodig, in het andere vanaf 6 jaar. Als we het over zoiets simpels al niet eens kunnen worden, hoe dan wel over ingewikkelde onderwerpen als immigratie en klimaat?