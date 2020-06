IMF: schade wereldeconomie door corona ruim 12.000 miljard dollar

Duitse financiële wereld schudt op zijn grondves­ten door ‘verdwenen’ 1,9 miljard

14:19 Een mysterie waarbij bijna 2 miljard euro ‘verdwenen’ is, doet de financiële wereld in Duitsland op zijn grondvesten trillen. De topman van het Duitse Wirecard wordt verdacht van boekhoudfraude en koersmanipulatie. Bijna 90 procent van de beurswaarde van het bedrijf is in korte tijd verdampt.