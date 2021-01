In twintig jaar nooit zo weinig Brabantse bedrijven op de fles als in 2020

Het aantal Brabantse bedrijven dat vorig jaar failliet is gegaan, lag historisch laag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat cijfers over de bankroeten verzamelde, meldt dat er in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.

Ook de cijfers voor december waren bijzonder laag. Toen gingen er 21 Brabantse bedrijven en instellingen failliet, waarbij eenmanszaken niet werden meegeteld. Landelijk waren dit er 138. Dat was het laagste niveau sinds januari 1991. Voor heel 2020 bleef het aantal faillissementen in Brabant steken op 426 tegenover 524 in 2019. Landelijk waren er dit jaar 2703 faillissementen, ruim 500 minder dan een jaar eerder. Ook in 2017 en 2018 werd een vergelijkbaar niveau bereikt als in 2019.

Uitzonderingen

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen minder ondernemingen failliet, maar er zijn ook uitzonderingen zoals de horeca, de cultuur-, sport- en recreatiebranche en het onderwijs. De daling van het aantal failliete bedrijven was het sterkst in de handel, maar desondanks blijft dat de sector waar in absolute aantallen de meeste bedrijven 2020 niet overleefden. Het waren er landelijk 581, zo'n 21 procent van alle faillissementen.

In tien van de twaalf provincies ging het aantal faillissementen ook omlaag, waarbij Zuid-Holland en Utrecht de grootste afnames kenden. In Friesland en Zeeland gingen meer bedrijven failliet dan in 2019. Onderzoeksbureau Locatus concludeert aan de hand van de winkelleegstand eveneens dat de steunmaatregelen van de overheid werken. De winkelleegstand is afgelopen jaar nauwelijks toegenomen.

In 2019 werd nog de sterkste stijging in jaren gemeten en ook in de eerste maanden van 2020 was er een toename, maar sinds het begin van de crisis in maart is de stijging zeer beperkt. In winkelmeters is de landelijke leegstand zelfs gedaald, van 8,1 procent begin dit jaar naar 7,6 procent nu. Locatus waarschuwt wel voor stilte voor de storm, omdat veel bedrijven door de steun overeind blijven en ook rekeningen voor zich uit kunnen schuiven.

Ombouw winkelpanden

De ombouw van winkelpanden naar bijvoorbeeld woningen of andere functies was ook een van de manieren waarop leegstand werd voorkomen. Het aantal panden dat werd ongebouwd kwam uit op 7500. Daarnaast kwamen er 6100 nieuwe bij. De afname van het aantal winkelmeters is met name te verklaren door de herontwikkeling van Hudson’s Bay-panden, met wonen in plaats van winkelen op de verdieping.



In een eerder rapport voorspelde Locatus dat de leegstand zal toenemen tot zo’n 10 procent van het totaal aantal panden in 2022. Maar in die berekening was nog geen rekening gehouden met de huidige maatregelen. Hoe de leegstand zich dit jaar zal ontwikkelen is volgens de onderzoekers volledig afhankelijk van de generositeit van de Nederlandse overheid. Daarom zal de steun moeten worden uitgebreid.

