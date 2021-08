Inflatie eurozone stijgt naar hoogste niveau sinds 2011

Osse Dalco Food breidt uit in Oosterhout

13 augustus OSS/OOSTERHOUT - Het Osse bedrijf Dalco Food gaat de huidige vestiging in Oosterhout uitbreiden. Het bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van vegetarische en vegan producten, is sinds 2017 in Oosterhout gevestigd en huurt nu ook een naast gelegen pand om er een productiefaciliteit op te zetten.