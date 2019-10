Informatie over schulden en beslaglegging samengebracht in online Schuldenwijzer

Burgers kunnen hierop via de DigiD inloggen en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (het vermogen waarop geen beslag mag worden gelegd).



In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan kunnen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, ook inzicht krijgen in de schulden van hun cliënten.