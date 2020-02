ING bevestigt vertrek topman Ralph Hamers naar UBS

Etos roept Olcay Gul­sen-kruik terug: kruik kan scheuren, risico op brandwon­den

18 februari Een kruik die bij Etos werd verkocht, is uit de schappen gehaald. Het ding kan door een fout in de productie tijdens gebruik scheuren, waardoor er risico op brandwonden is. Het gaat om het product 'de Kruik in zachte Furry Hoes' van het merk Olcay Gulsen (OG).