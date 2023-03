ING laat ultimatum vakbeweging verlopen, staking op komst

Het zal volgens de vakbeweging de eerste keer in de geschiedenis van ING zijn dat medewerkers staken. En voor het eerst sinds de jaren 80 dat bankmedewerkers in Nederland het werk neerleggen. ING zelf zei daarover dat eerder al werknemers van Postbank, vóór de fusie met ING, hebben gestaakt.

De drie vakbonden eisten in hun ultimatum dat de bank de inflatie voor de 14.000 ING-medewerkers compenseert. Een reactie op die eis bleef uit, waardoor het eindbod van 3 procent per 1 oktober 2023 en 4 procent per 1 januari 2024 blijft staan. Dit betekent volgens de bonden een koopkrachtverlies van zo’n 15 procent.