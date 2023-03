ING over staking donderdag: Wij doen er alles aan om te zorgen dat klanten kunnen bankieren

Een FNV-woordvoerder meldde deze redactie ook al telefonisch dat acties bij de bank niet gericht zullen zijn op het stilleggen van het betalingsverkeer. ,,Dat zou de maatschappij volledig ontwrichten. Voor zoiets willen wij niet verantwoordelijk zijn, al hebben we het stakingsrecht hoog in het vaandel.”

ING en meerdere vakbonden hebben na maanden onderhandelen nog geen akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor ING in Nederland. De onderhandelingen zijn stilgevallen en de vakbeweging heeft opgeroepen tot acties.

Er is onder meer een verschil van mening over de lengte van de af te sluiten cao en de ingangsdatum van geplande loonsverhogingen. Op donderdag 30 maart is er ‘een aangekondigde werkonderbreking’, bevestigt de bank. Eerder was er al een korte werkonderbreking van twee uur.