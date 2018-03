ING-topman vergelijkbaar met Messi? Onzin, zegt Joris Luyendijk

SalarisverhogingDe fikse bonus voor ING-topman Ralph Hamers is gerechtvaardigd, vindt de voorzitter van de raad van commissarissen Jeroen van der Veer, omdat Hamers in de eredivisie speelt. We vroegen Joris Luyendijk - bestellerauteur van Het kan niet waar zijn over het perverse financiële stelsel: is die parallel tussen de bancaire wereld en het profvoetbal te trekken?

De verontwaardiging over de explosief gestegen bonus van ING topman Ralph Hamers is niet ‘makkelijk’, maar juist volkomen terecht en wie wil weten waarom moet kijken naar de vergelijking die bankiers zelf zo graag maken: met voetballers. Die verdienen toch ook heel veel? Nou, Ralph Hamers is de Messi van het Nederlandse bankwezen.

Het klinkt goed maar het is een pure debattruc. Ten eerste wordt het geld natuurlijk niet verdiend door Hamers maar door de mensen die voor hem werken. Hamers is dus veel meer de bestuursvoorzitter van de club. Bij voetballers kun je bovendien als leek en amateur zelf ieder weekend in het stadion of voor de buis vaststellen of die voetballer er wat van kan.

Quote Hoe moeilijk is het om winst te maken wanneer je nauwelijks hoeft te concurreren omdat je de markt kunt verdelen met twee of drie andere banken? Met Hamers en zijn bankiers ligt dat heel anders; wat kunnen zij dan precies zo goed? Je kunt zeggen: winst maken. Maar ook die redenatie vertoont een groot gat: hoe moeilijk is het om winst te maken wanneer je nauwelijks hoeft te concurreren omdat je de markt kunt verdelen met twee of drie andere banken?



Want dat is de situatie met het Nederlandse bankwezen. Ons land heeft twee dozijn profclubs die het ieder weekend met elkaar uitvechten. Maar ons land heeft maar drie grote banken. Dit is dus een competitie tussen drie clubs - waarbij ook de derde plaats recht geeft op Europees voetbal. Verdien je dan een bonus wanneer je als club aan de Europa League mag meedoen?

Hierbij komt dat iedereen in Nederland vandaag nog een voetbalclub kan beginnen. Maar open eens een bank. Daarvoor moet je een zogeheten ‘bankvergunning’ krijgen van de Nederlandse overheid. Dat is extreem maar dan ook extreem moeilijk en logisch ook want banken kunnen verschrikkelijke schade aanrichten de samenleving.

Tegelijk hebben banken puur dankzij die bankvergunning allerlei privileges bij de Europese Centrale Bank. Het zijn namelijk zogeheten geld scheppende instellingen; binnen duidelijke door de overheid en de ECB opgelegde grenzen kunnen ze ‘uit het niets’ geld creëren. Dat is een fantastisch voorrecht dat in goede economische tijden enorme winsten oplevert. Maar dat is toch echt primair te danken aan je bankvergunning en niet aan het genie van de ceo.

Dat het zo moeilijk is een bank te beginnen remt de concurrentie en alleen door deze zogeheten ‘barrière voor toetreding’ gaat de vergelijking tussen banken en voetbalclubs zwaar mank. Behalve dus dat zowel topvoetballers als ‘top’-bankiers enorm veel geld verdienen.

Maar ook als je daarop doordenkt zie je weer cruciale verschillen. Iedere Nederlandse voetballiefhebber ziet met lede ogen aan hoe al ons vaderlandse talent naar het buitenland vertrekt. We hebben er zelfs de uitdrukking ‘leeg gekocht worden’ voor gekregen.

Quote Beiden worden als het mis gaat vaak gered door de politiek, waarna de be­las­ting­be­ta­ler de rekening krijgt Vergelijk dit nu eens met Nederlandse bankiers in de Raad van Bestuur. Daarvan vertrekt helemaal nooit iemand naar een topfunctie in de Londense City of Wall Street. Stel dat er bij Ajax, Feyenoord en PSV al vijftien jaar niemand is vertrokken naar het buitenland, terwijl alle drie de clubs recent met koffers vol belastinggeld van het faillissement moesten worden gered. Hoe zou de publieke opinie dan reageren als de voetballers of hun bestuurders hun inkomen zwaar omhoog gooiden met het argument dat ze anders naar elders vertrekken?



Dat is dan de enige echte parallel tussen het bankwezen en het profvoetbal: beiden worden als het mis gaat vaak gered door de politiek, waarna de belastingbetaler de rekening krijgt.



De afgelopen anderhalf jaar heb ik onder meer voor deze krant talloze Nederlanders geïnterviewd die stemmen op protestpartijen - door hoog opgeleiden vaak ‘populisten’ genoemd. De meesten van die mensen waren niet boos over ongelijkheid: sommige mensen hebben meer talent en doorzettingsvermogen dan anderen en daar horen verschillen in beloning bij.

Waar veel proteststemmers boos over zijn - en zij niet alleen - is onrechtvaardigheid: wie faalt hoort failliet te gaan, en niet gered te worden met belastinggeld. Iedereen snapt bovendien waarom Frans Bauer in een goed jaar meer verdient dan zelfs Ralph Hamers: Bauer concurreert keihard met andere zangers en als er niemand meer naar zijn concerten komt is het alleen zijn probleem.