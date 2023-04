Inspectie grijpt in: Heineken krijgt boete voor negeren statiegeldwet op blikjes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een boete op aan Heineken voor het niet naleven van de regels rondom statiegeld. Sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht, maar de brouwerij produceert en verkoopt nog steeds blikjes zonder statiegeld. Dat bleek vorige week uit onderzoek van deze site. De boete bedraagt 15 cent per blikje en kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Het boetebedrag is gelijk aan het statiegeldbedrag dat tegenwoordig op blikjes zit. Als bij het bereiken van het maximumbedrag van 1 miljoen nog steeds geen sprake is van naleving, kan de ILT de dwangsom verhogen. Heineken overtreedt de wet, bevestigt de inspectie. Alle nieuwe blikjes moeten sinds 1 april voorzien zijn van een statiegeldlogo.

Ook Grolsch had het productieproces niet op tijd op orde, maar heeft intussen voldoende stappen gezet. Vanaf morgen rollen daar alleen nog maar blikjes met logo van de band. Heineken wist de inspectie niet voldoende te overtuigen.

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: ,,We zien er scherp op toe dat de wet wordt nageleefd, want statiegeld helpt tegen zwerfafval en is belangrijk voor de circulaire economie. We hebben het vertrouwen dat Heineken z’n uiterste best doet en zo snel als mogelijk blikjes mét statiegeldlogo op de markt brengt.”

Volgens Heineken was het niet mogelijk om voor 1 april alle drank in nieuwe blikjes te doen. Het bedrijf wilde daar tot in mei de tijd voor nemen. Andere brouwers en frisdrankfabrikanten slaagden er wel in om op tijd de omslag te maken.

Nieuwe producten in Rusland

Recentelijk kreeg Heineken ook al een storm van kritiek over zich heen toen ze erkenden dat er in het afgelopen jaar met toestemming van het Nederlandse hoofdkantoor nieuwe producten waren gelanceerd in Rusland. Het bierbedrijf zei in februari dat de Russische tak sinds maart vorig jaar volledig zelfstandig opereert, maar dat bleek niet waar te zijn.

Zo bleken er meerdere Amstel-smaken gelanceerd, met goedkeuring van het Nederlandse hoofdkantoor. Ook zijn er nieuwe ‘lokale’ merken bedacht die andere westerse merken - die zich wel terugtrokken - moeten vervangen. De kwestie kwam aan het licht dankzij de onafhankelijke nieuwswebsite Follow the money, dat op de Russische site van Heineken las dat er ‘in recordtempo’ 61 nieuwe producten waren gelanceerd. Later werden die berichten verwijderd en ontkende Heineken de aantijgingen. ‘Dit is absoluut onwaar en misleidend’, stelde het in een persbericht.

Daar kwam de biergigant enkele weken later op terug. In een nieuw persbericht stelde Heineken dat het nodig was om nieuwe producten te lanceren ‘om een faillissement te voorkomen’ nadat het hoofdmerk Heineken uit de schappen was gehaald. Er werden 61 nieuwe producten gelanceerd, met goedkeuring van het hoofdkantoor. Dat betekent dat vanuit Nederland nog altijd invloed wordt uitgeoefend op de Russische activiteiten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: