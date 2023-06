Inspirerend: deze bedrijven hebben geen moeite om personeel te vinden en vast te houden

Stijgende verkopen en prijzen stuwen omzet autobran­che omhoog

De omzetontwikkeling in de auto- en motorbranche was ook in het eerste kwartaal van dit jaar positief. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de omzet met ruim 22 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee was in elk kwartaal sinds de eerste drie maanden van 2021 sprake van omzetgroei voor de branche, geholpen door stijgende verkopen en prijsstijgingen.