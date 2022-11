Instabox al na zeven jaar failliet: door de pakjescrisis of spel na overname?

Het had hét alternatief moeten zijn voor de pakjeschaos in grote Nederlandse steden. Maar een jaar nadat Redjepakketje werd overgenomen door het Zweedse Instabox, viel vandaag plotseling het doek. Dat treft mogelijk mensen die via Bol.com of De Bijenkorf spullen hebben besteld.

De reden voor het faillissement is onduidelijk. De Nederlandse curator verwijst opvallend genoeg naar de Zweedse woordvoerder van Instabox, die niet thuis geeft.

Redjepakketje wilde sinds 2015 op duurzame wijze een antwoord bieden op de pakjeschaos in steden als Amsterdam. Webwinkelpakjes konden worden afgeleverd bij het bedrijf, dat er vervolgens voor zorgde dat de bestelling op een later tijdstip kon worden afgehaald of op een geschikt moment - per bezorgfiets of duurzame bestelbus - alsnog thuis werd afgeleverd.

Vorig jaar werd Redjepakketje overgenomen door de Zweedse pakketkluisexploitant Instabox, dat daarmee in Nederland actief werd. Instabox is eind vorige maand op zijn beurt overgenomen door branchegenoot Budbee, dat in Nederland juist met de Zweden concurreerde.

Rivaliserende bezorgdiensten

Of het faillissement daarmee te maken heeft en nu een van de twee rivaliserende bezorgdiensten via een faillissement uit de markt is gehaald, wordt in een summiere verklaring van Instabox aan het Nederlandse personeel tegengesproken. Wat de werkelijke reden is, blijft onduidelijk. Vanwege de inflatiecrisis worden er momenteel minder pakketten verstuurd, iets waarvan ook grote spelers als PostNL last hebben

Ook voor Pieter Oranje, die destijds van Redjepakketje meeverhuisde naar Instabox, is de oorzaak volstrekt duister. ,,Dat is voor mij ook een vraag”, zegt hij. ,,Er was woensdagochtend een videocall met het Nederlandse management waarin de boodschap al snel duidelijk was.”

Het faillissement treft volgens hem circa 130 man op kantoor en in de distributiecentra van Instabox in Amsterdam, Zwolle en het Brabantse Rijen. ,,Dat staat nog los van de pakketbezorgers en de ondernemers. Ik ben woensdag ook meteen opgezegd.”

Redjepakketje liet zich vorig jaar overnemen omdat het bedrijf verliesgevend was, in het voorgaande jaar stond het voor 11 miljoen euro in het rood. Even voor de overname regelde het nog een investering van 7,5 miljoen voor de aanschaf van ruim honderd duurzame voertuigen.

Verliesgevend

,,Instabox Nederland was ook verliesgevend”, zegt Oranje. ,,We hadden goede hoop het op de rit te krijgen. Dit is voor iedereen een donderslag bij heldere hemel. We hadden wel verwacht dat na de overname door Budbee er banen zouden verdwijnen, maar dit zag niemand aankomen. Ik had het idee dat er binnen het bedrijf wel de drive was om door te zetten.”

Volgens Oranje worden de activiteiten voortgezet, waarschijnlijk onder de vlag van Budbee. ,,We stonden naast elkaar, zij waren qua pakketjes iets groter. Maar of het nu als Instabee doorgaat zoals de plannen waren, als Budbee, of dat Instabox nog doorstart, weet ik niet. Ik ben niet betrokken bij de overwegingen.”

Teloorgang

Bol.com, waarvoor Instabox leveranties namens aangesloten verkopers deed, laat vandaag weten dat alle bestellingen die door het bedrijf zouden zijn verwerkt, worden geannuleerd. Verkopers moeten hun bestellingen zelf proberen terug te halen. Instabox werkte ook voor onder meer De Bijenkorf.

De teloorgang van Instabox en Redjepakketje volgt op het faillissement van pakketpuntexploitant Parcls dit voorjaar. Het Amsterdamse Parcls wilde met afhaalpunten voor pakjes een alternatief bieden voor de overvloed aan bezorgbusjes in steden.

