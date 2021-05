Investeerders steken recordbedrag in start-ups, Nederland broedplaats voor techbedrijven

Gestremde sluis Sint-An­dries blijft ook na reparatie zorgenkind­je voor binnen­vaart

20 april HEEREWAARDEN - Wekenlange werkzaamheden aan de sluis van Sint-Andries kunnen niet garanderen dat de sluis na afronding van de reparatie storingsvrij is. Dat meldt Rijkswaterstaat in een bericht over de stremming van de sluis voor de scheepvaart. Die duurt zeker tot half mei. Het wegverkeer heeft geen last van het werk. De scheepvaart des te meer.